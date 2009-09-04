Симоненко: Ющенко, Тимошенко, Янукович і Яценюк - технічні кандидати

Блокування роботи Верховної Ради дає можливість використовувати наданий час для зустрічі з виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявив лідер фракції КПУ у парламенті Петро СИМОНЕНКО.

За словами П.СИМОНЕНКА, його не дивує низька ефективність роботи парламенту, бо минулі дострокові вибори до ВР перетворили парламент в клуб олігархів, між якими точиться боротьба за місце в президентському кріслі.

Лідер фракції КПУ зауважив, що “за розробленими олігархами схемами створюється видимість жорстокої боротьби за вирішення питань простих людей”.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що всі відомі кандидати у Президенти - Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО та Арсеній ЯЦЕНЮК – є технічними кандидатами.

«Вони є технічними кандидатами, бо на їх майбутню діяльність є технічне замовлення і вже видані гроші», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, за КПУ не стоять олігархи, отже П.СИМОНЕНКО не є технічним кандидатом.