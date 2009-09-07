Ющенко вважає, що лист Медведєва попрацював на його рейтинг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що звинувачення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на його адресу лише посприяли зростанню його рейтингу.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню “Der Spiegel”.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він балотуватися на президентських виборах, В.ЮЩЕНКО вкотре підтвердив свій намір іти на вибори.

При цьому Президент заявив, що його рейтинг почав зростати. “Мої показники в опитуваннях знову йдуть вгору. Лист МЕДВЕДЄВА, напевно, ще більш посилив цю тенденцію”, – сказав В.ЮЩЕНКО.