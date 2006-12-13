Черновецький порахував збитки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що вчора під час блокування сесії Київської міської ради опозиційні депутати, в тому числі й народні депутати України, зруйнували устаткування в залі засідань на декілька десятків тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ показав журналістам два вирвані мікрофони в президії Київради, розповів, що пошкоджені комп`ютери, й продемонстрував розкидані по залу і президії стільці.

Він заявив, що вже найближчим часом буде вжито заходів для того, щоб народні депутати не могли заважати роботі депутатів міської ради.

«Я хочу категорично заявити, що мені як Київському міському голові не потрібні депутати Верховної Ради в залі в такій якості. І я думаю, що найближчим часом я зможу вжити якихось законних заходів. Ми зараз консультуватимемося, щоб не допускати хуліганства», - сказав мер.

На запитання журналістів про причини бійок у Київраді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що це відбувається через те, що нова влада почала вести боротьбу з корупцією. «Що відбувається? Відбуваються реформи. Відбуваються контрольні перевірки, наступ на корупцію у величезних розмірах», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.