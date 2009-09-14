У Нашій Україні підозрюють, що Тимошенко хоче порушити Конституцію

Ідея прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про ухвалення державного бюджету 2010 року постановою уряду - це грубе порушення конституційних норм.

На цьому наголосив народний депутат, член Політради «Нашої України» Володимир КАРПУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Депутат акцентував, що в Конституції передбачено, що виключно законом про бюджет розподіляються кошти державного бюджету.

За словами В.КАРПУКА, Ю.ТИМОШЕНКО, передбачаючи, що “не в змозі буде подати реальний бюджет” до Верховної Ради, та знаючи проблеми бюджетів, які приймалися раніше, вирішила порушити усі законні процедури з прийняття фінансового документа.

«ТИМОШЕНКО розуміє, що формується бюджет, який не буде сприйнятий усіма. Принаймні ті речі, які уже озвучені – це зростання ВВП на 3,7%, рівень інфляції на 9,5%. Такі цифри уже викликають чимало запитань”, - зазначив В.КАРПУК.

«Бюджет в Україні завше приймався непросто, а зараз, у період передвиборчих баталій, ймовірність проходження бюджету у парламенті невелика. Відтак, ТИМОШЕНКО намагається оминути усі процедури прийняття фінансового документа без будь-яких поправок та зауважень», - підкреслив «нашоукраїнець».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозувала жорстку критику проекту державного бюджету-2010 опонентами уряду.

«Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що здоровий глузд давно залишив парламент. Там просто вакханалія, розбрід, хитання, абсолютно чиста піарщина й порожні амбіції, які абсолютно нічим для країни не наповнені. Тому я абсолютно усвідомлюю, що проект бюджету на 2010 рік проходитиме або надзвичайно важко, або взагалі може бути не прийнятий до завершення президентських перегонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр підкреслила, що уряд не має наміру відступати ні на крок, і проведе бюджет на 2010 рік за допомогою інших механізмів, зокрема через ухвалення відповідних постанов Кабінету міністрів.

«Одночасно з презентацією проекту бюджету у Верховній Раді ми відразу ж невідкладно почнемо готувати проект постанови уряду про виконання бюджету на 2010 рік, який із 1 січня застосовуватиме всі реформовані міжбюджетні відносини на користь місцевих громад. А крім того, я хочу вас запевнити, що ми зробимо всі кроки для того, щоб постанови уряду не були заветовані ніким», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.