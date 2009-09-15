Суслов: Нацбанк фактично влився у виборчий штаб Ющенка

Національний банк України фактично влився у виборчий штаб діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і бере участь в підриві економічної політики уряду.

Про це заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Коментуючи ситуацію тижневої давності, коли курс гривні почав стрімко знижуватися і досяг 9 грн./дол., В.СУСЛОВ зазначив, що тоді Нацбанк, з цілком зрозумілих причин, не вживав жодних заходів з припинення валютних спекуляцій. “Найгірші побоювання виправдалися – Президент і СП зробили кілька заяв, що політика уряду нібито веде до дестабілізації курсу гривні та девальвації. Ці заяви вже були чинником економічної дестабілізації. НБУ під ці політичні заяви зробив ряд кроків, які дійсно призвели до дестабілізації на валютному ринку», - пояснив голова Держфінпослуг.

«Наслідки такої політики будуть надзвичайно руйнівні. Образно кажучи, якби Президент використав проти уряду танки – це було б менш руйнівним за наслідками, ніж використання дестабілізаційних можливостей Нацбанку», - вважає В.СУСЛОВ.