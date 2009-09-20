Луценко: права забирають тільки у одного з 10 п'яниць за кермом

У Донецькій області поки що не вилучені водійські права майже у 500 чоловік за керування транспортними засобами в нетверезому стані.

Про це повідомив учора на прес-конференції міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО. Він зазначив, що в Донецькій області виявлено ряд недоліків у роботі ДАІ, зокрема негативний показник притягнення до відповідальності, передбаченій законодавством, осіб, які перебували в стані алкогольного сп`яніння за кермом автомобіля.

«На жаль, тільки один з 10 п`яниць за кермом одержує рішення суду про вилучення в нього водійського посвідчення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. І при цьому додав: «Але ще більше мене хвилює те, що майже півтисячі водіїв, у яких за рішенням суду мали вилучити посвідчення, все ще їздять за кермом з цими документами».

Міністр вважає, що цей факт безкарності несе смертельну небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. «Тому звертаюся до суду: збільшити принциповість і жорсткість до осіб, які в стані сп`яніння перебували за кермом, а отже, створювали смертельну небезпеку. Насамперед, я, звичайно, сьогодні звертаюся до начальника ДАІ і очікую під його персональну відповідальність впродовж місяця забезпечити стовідсоткове вилучення водійських посвідчень відповідно до рішення суду», - додав Ю. ЛУЦЕНКО.