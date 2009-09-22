Ініціативи Зарубінського найменш популістські з усіх

Народний депутат Геннадій ЗАДИРКО вважає, що соціальні ініціативи представника фракції Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО є найменш популістськими, порівняно з іншими аналогічними законопроектами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.ЗАДИРКО висловив сьогодні у парламенті.

“Законопроект ЗАРУБІНСЬКОГО передбачає підвищення соціальних стандартів, яке ми як лівоцентристи, та й просто по-людськи, не можемо не підтримати, і в той же час він є найадекватнішим і найменш популістським», - сказав Г.ЗАДИРКО.

За його словами, саме цей законопроект він планує підтримати під час голосування в парламенті.

У свою чергу, його колега Володимир КАПЛІЄНКО також додав, що голосуватиме за законопроект О.ЗАРУБІНСЬКОГО щодо підвищення соціальних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді до сьогоднішнього засідання було зареєстровано 5 законопроектів щодо підвищення соціальних виплат, зокрема проект закону “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати”, внесений народним депутатом з фракції Блоку Литвина О.ЗАРУБІНСЬКИМ.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ пропонував встановити у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 848 грн., з 1 квітня – 1 тис. 348 грн., з 1 липня - 1 тис. 848 грн., з 1 жовтня – 2 тис. 348 грн., з 1 грудня – 2 тис. 848 грн., а розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня - 900 грн., з 1 квітня - 1 тис. 500 грн., з 1 липня - 2 тис. грн., з 1 жовтня – 2 тис. 500 грн., з 1 грудня – 3 тис. грн.