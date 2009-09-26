Тимошенко назвала "показник здоров’я й стабільності бюджету"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що дефіцит бюджету у 2009 році становитиме 4,5% проти планового показника на рівні 2,96%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора увечері в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми маємо сьогодні план 2,96, вийдемо, скоріше за все, на 4,5%. Це є показник здоров’я й стабільності бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду навела приклад, що в США дефіцит бюджету в 2009 році становитиме 13,5%, а в Росії – 7,5%. «Але в Росії є великі запаси нафти, газу та прекрасні золотовалютні резерви», - додала вона.

«Коли не працює фінансова система, коли банки не можуть кредитувати сектор економіки, то бюджети частково виконують цю функцію через збільшення дефіциту, який покривається зовнішніми або внутрішніми запозичаннями, а потім ці видатки направляють в реальний сектор економіки», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО необхідність збільшення дефіциту бюджету.