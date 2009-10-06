Міносвіти перевіряє, чи справжній у Кислинського диплом

Міністерство освіти та науки України за дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО проводить перевірку достовірності диплома заступника голови Служби безпеки України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«До Міністерства освіти та науки надійшло доручення, яке зараз розглядається», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ направив прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі. У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Водночас, в інформаційній системі Міністерства освіти і науки України не містяться дані про диплом заступника голови Служби безпеки України А.КИСЛИНСЬКОГО, який він отримав в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у 2000 році. Про це засвідчила проведена УНІАН перевірка документу про вищу освіту, яку можна зробити у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-виробничої системи «Освіта» МОН України в Інтернеті за адресою: www.osvita.net.

Сам заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ в інтерв’ю УНІАН 2 жовтня не відповів чітко на запитання, чи закінчував він історичний факультет Національного університету ім. Т.Шевченка. Він заявив, що його диплом справжній і просив дочекатися, поки пройдуть перевірки. “Я ще раз підкреслюю, що мій диплом справжній. Далі про щось я говоритиму тільки тоді, коли в мене буде інформація, яким чином пан МОСКАЛЬ отримав цю довідку з університету, чому вона виникла і чому вона саме така...”.

Водночас, на запитання ”Чи можете розповісти щось про своє навчання: хто був керівником вашої дипломної, вашим куратором чи методистом? Яка тема вашої роботи?” А.КИСЛИНСЬКИЙ відповів: “Я б вам це розказав, але це трактуватиметься перевіркою як тиск... Ми з вами не настільки близько знайомі, аби я вам розповідав про свою молодість, про свій університет, про своїх викладачів. Я це розповім у своєму поясненні, яке даватиму Головній державній службі. Тому що я є не політиком, я є не публічною персоною, я є державним службовцем”. “... Я звітуватиму перед своїм роботодавцем – яку маю освіту, чим я її підтверджую і чим вона мені допомагає на моїй роботі”, - сказав заступник голови СБУ. А на уточнююче запитання, вчився він чи ні НУ ім. Шевченка, А.КИСЛИНСЬКИЙ сказав: “Мій диплом справжній! Крапка”.