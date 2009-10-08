Турчинов і Наливайко відвідають Книжкову палату України

9 жовтня 2009 р. о 14.00 перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ відвідає Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (м. Київ, просп. Гагаріна, 27) та зустрінеться з її колективом.

Запрошуємо ЗМІ висвітлити цю подію, а також ознайомитися з роботою Книжкової палати – з процесами підготовки державної бібліографії видань, організацією довідково-пошукового апарату, що відображає склад і зміст фонду Державного архіву друку, а також оглянути Повний і недоторканий фонд всіх видів випущених видань Державного архіву друку, який за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 1345-р внесено до Державного реєстру наукових об`єктів, що становлять національне надбання.

У зустрічі з колективом Книжкової палати України імені Федорова візьмуть також участь в. о. голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО, заступник голови Держкомтелерадіо Василь ШЕВЧЕНКО.