Черновецький просить Ющенка ”щось зробити” з Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА вплинути на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі Президента з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, у своєму виступі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що затримався на засідання До глави держави через те, що у мерії була чергова бійка.

«Народні депутати приходять в Київраду побитися», - сказав мер Києва. При цьому він попросив відпустити його з засідання раніше, оскільки йому треба повернутися “далі сражатися в Київраду».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що “необхідно щось зробити” з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки “вона розхитує суспільство. Вона іде до революції».

Мер Києва також висловив вдячність Президенту, що той ініціював розгляд питання щодо тарифів. Він висловився за те, що необхідно збільшувати тарифи для однієї частини населення – «таких, як я», і зменшувати для соціально незахищених.

На думку мера Києва, це єдиний шлях.

Він запропонував внести відповідні зміни до закону, щоб ніхто не міг зловживати на цій темі і тарифи автоматично розраховувались в кожному регіоні.

У свою чергу мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК запропонував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ призначити Ю.ТИМОШЕНКО головою “Київенерго”, щоб вона давала Києву енергію на рівні цін 61-го року.