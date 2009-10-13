Янукович вважає, що керівництво держави шкодить об'єднанню церков

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що керівництво держави не повинно втручатися у процес створення єдиної української помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідування дитячого будинку, створеного при монастирі у селі Молниця Герцаіївського району Чернівецької області, у рамках своєї робочої поїздки на Буковину.

«Це питання церкви. Якщо б керівництво держави за роки Незалежності не намагалося втрутитися у цей процес, він би вже відбувся», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.