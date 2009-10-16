У Тимошенко вирішили судитися за пенсійний податок зі «спрощенців»

Кабінет міністрів України планує до 2 листопада цього року подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання недійсною постанову уряду №366 «Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності, що обрали особливий спосіб оподаткування”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Вона повідомила, що Міністерство юстиції 13 жовтня ц.р. подало заявку на апеляцію. За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, згідно з процедурнимм нормами апеляцію можна подати протягом 20 днів, тобто до 2 листопада.

При цьому міністр підкреслила, що на сьогодні рішення суду про відміну стягування пенсійних внесків з підприємців ще не набуло чинності.

«Міністерство юстиції направило заявку на апеляцію. Сама апеляція має бути подана не пізніше ніж через 20 днів – це до 2 листопада. Сьогодні ще рішення суду не набуло чинності», – сказала Л.ДЕНІСОВА.

Крім того, вона повідомила, що уряд зараз веде переговори з дрібними підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, і вони чудово розуміють необхідність вирішення питання їх пенсійного забезпечення в майбутньому.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, уряд спільно з підприємцями розробив законопроект про внесення змін до закону про загальнодержавне обов`язкове пенсійне страхування. Зокрема, документом пропонується період, коли підприємці працювали за спрощеною системою оподаткування і не здійснювали виплат до Пенсійного фонду, зараховувати в загальний стаж і враховувати зарплату, яку вони одержували на колишньому місці роботи.

«Стаж буде, але не враховуватимуться ці заробітні плати, що дасть можливість підприємцям, якщо вони пішли в бізнес з посади, приміром, інженера, враховувати їх зарплату інженера, потім уже ті внески, які вони платитимуть за новою системою», – сказала Л.ДЕНІСОВА.

Також вона повідомила, що згідно із законопроектом від сплати пенсійних внесків будуть звільнені підприємці, які вже є пенсіонерами.

Міністр ще раз підкреслила, що в питанні сплати пенсійних внесків в Україні всі категорії громадян мають перебувати в однакових умовах.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №366, з 1 травня 2009 року приватні підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, мають платити додаткові страхові внески до Пенсійного фонду України в розмірі від 123,50 грн. на місяць.

28 вересня 2009 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позови близько 2-х тисяч приватних підприємців до Кабінету міністрів України і визнав недійсною постанову уряду №366 "Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності, що обрали особливий спосіб оподаткування". Тим самим суд припинив дію вказаної постанови Кабміну, задовольнивши заявлене клопотання про забезпечення адміністративного позову.