У ПР заговорили про тимчасову коаліцію заради «тимчасового уряду»

Перший заступник лідера Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ допускає можливість створення коаліції за участю фракцій Партії регіонів та НУ-НС для забезпечення діяльності тимчасового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи можливість створення нової коаліції у разі виходу фракції НУ-НС із нинішньої коаліції.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що фракція Партії регіонів буде ухвалювати якісь рішення цього питання лише у тому випадку, якщо дійсно буде оголошено про вихід НУ-НС із коаліції.

Водночас, за словами О.ЄФРЕМОВА, коаліція між НУ-НС і Партією регіонів за ідеологічними принципами навряд чи можлива.

«Можлива суто коаліція більшості, коли виникне патова ситуація і потрібно буде забезпечити роботу тимчасового уряду. Я допускаю можливість, що буде створена тимчасова коаліція», - сказав він.