Литвин сподівається з Божою поміччю дістатися другого туру

Голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН розраховує вийти у другий тур президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після реєстрації його у ЦВК кандидатом на пост Президента.

«Я не обмежую Божу благодать, так що в даному разі це другий тур», - сказав В.ЛИТВИН.

Він впевнений, що президентська виборча кампанія буде брудною. Також він підкреслив, що не буде вдаватися до послуг політтехнологів, хоча розуміє, що вони потрібні. «Технологи зараз надзвичайно дорогі. Сьогодні жнива – всі жнивують», - підкреслив політик.

На питання журналістів відносно гасел, з якими В.ЛИТВИН піде у виборчу кампанію, він відповів: «Ключове гасло «Час народу». А для цього потрібен тільки ЛИТВИН».

Крім того, він розповів, як буде будуватися його передвиборча агітація: «Так як я працюю останні три роки. Це безпосередні зустрічі з людьми».

Але він підкреслив, що є одне ускладнення для проведення таких зустрічей – кампанія проходить у зимовий час і зустрічі з виборцями будуть проходити у будинках культури, які, як зазначає В.ЛИТВИН, здебільшого не опалюються.

«Будемо сподіватися, що Бог підтримає не кандидатів у Президенти, а підтримає наших людей, оскільки будуть проблеми з опаленням, точніше кажучи, з можливістю людини оплатити непідйомні комунальні тарифи», - підкреслив голова ВР.