Депутати Кличка заблокували трибуну Київради

Депутати з фракції Блоку Віталія Кличка заблокували трибуну Київської міської ради у зв’язку з тим, що секретар Київради Олесь ДОВГИЙ висунув вимогу представникам територіальної громади столиці, яких лідер блоку Віталій КЛИЧКО привів на засідання, залишити сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ оголосив п’ятихвилинну перерву для проведення консультацій щодо подальшої роботи Київради. Це вже друга перерва за останні півгодини. Перша перерва також була оголошена О.ДОВГИМ для того, щоб сторонні люди залишили сесійну залу. За словами О.ДОВГОГО, він повинен забезпечувати на засіданнях Київради дотримання регламенту, згідно з яким в сесійній залі можуть перебувати лише Президент України, народні депутати та урядовці, а також безпосередньо депутати Київради. Однак після першої перерви люди, яких завели депутати від Блоку Кличка, залишились на своїх місцях.

Сам лідер блоку В.КЛИЧКО повідомив, в залі присутня Лариса РОМАНЕНКО – проректор університету «Україна», перед яким КМДА взяла зобов’язання профінансувати навчання дітей-інвалідів, які навчаються в цьому виші.

Водночас О.ДОВГИЙ наполягав на тому, щоб сторонні люди залишили сесійну залу. Він поставив на голосування питання про проведення засідання без участі сторонніх. За це проголосували 62 депутата Київради.

Однак після голосування представники Блоку Кличка вийшли до трибуни і продовжували наполягати на своїх вимогах.

Секретар Київради запропонував депутатам розглянути можливість проведення окремого засідання, на якому заслухати найпроблемніші питання, що хвилюють киян.

Перед початком засідання В.КЛИЧКО повідомив журналістам, що депутати його фракції не мають наміру вдаватися до блокувань роботи Київради, але вимагатимуть, щоб засідання ради розпочалося з розгляду тих питань, які найбільше хвилюють громаду міста.

В сесійній залі сьогодні крім депутатів Київради присутні також народні депутати Володимир СТРЕТОВИЧ, Володимир МАРУЩЕНКО, Кирило КУЛИКОВ та Микола КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, будівлю столичної мерії сьогодні пікетують близько 200 осіб, які вимагають вирішити їхні проблеми. Це представники Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, автолюбителі, мешканці гуртожитків та інші. До них вийшов лідер однойменного блоку В.КЛИЧКО і попросив представників ініціативних груп визначити по одній особі, яка зможе виступити перед депутатами. Він домовився з охороною про пропуск цих людей на сесію.