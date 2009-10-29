Кучма: помаранчева влада бездарно розтратила потенціал України

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що “помаранчева влада” бездарно розтратила величезний потенціал росту, що був накопичений Україною до початку тисячоріччя. Про це Л.КУЧМА сказав в інтерв’ю тижневику WeeklyUA.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чому, на його думку, в «помаранчевих», з огляду на їхній колосальний рейтинг після перемоги Віктора ЮЩЕНКА, так нічого й не вийшло, Л.КУЧМА сказав: “Відповідь проста - вони не за цим ішли. Разом з ними до влади прийшли не професіонали, а люди, особисто віддані «помаранчевій» ідеї. Ну скажіть, будь ласка, який з ВІНСЬКОГО міністр транспорту? Про нього вже всі забули. А про Кирпу донині пам’ятають і пам’ятники ставлять, і вулиці називають його ім’ям, і вокзали. От рівень професіоналізму”.

“У нашому випадку величезний потенціал росту, що був накопичений Україною до початку тисячоріччя, виявився бездарно розтрачений, - вважає Л.КУЧМА. - Величезний крок назад, особливо в промисловості. Мені боляче зараз все це слухати з телеекранів. Адже ми мали офіційний, легітимний, підписаний контракт на поставки природного газу до 2012 року за ціною 50 доларів за кубометр. Яким саме нашим національним інтересам загрожували такі умови контракту? Навіщо було розривати домовленості, досягнуті такими зусиллями, або чому їх дозволили розірвати? От питання до перших осіб держави”.

“Або от ще стидовище, - говорить Л.КУЧМА. - 2003 року під час офіційного візиту до Лівії був підписаний контракт на поставку Україною двох магістральних літаків. А ви знаєте, що на світовому ринку авіатехніки панує дуже жорстка конкуренція й Україну там не вітають”.

За його словами, щоб підписати цей договір під час його візиту, “ми спеціально зробили демонстраційний варіант, першу модель майбутньої, як ми тоді планували, серії таких літаків. Титанічна праця сотень людей, нерви, робота в три зміни Харківського авіазаводу, ночі без сну, державні гроші, нарешті. Але ми все встигли вчасно, і частина делегації на цьому літаку прилетіла до Лівії. У підсумку - партнери в захваті, договір підписаний, гроші в Україну надійшли, а літаків немає. Їх просто не зробили — ні до законтрактованої дати, ні пізніше”.

Дійшло до того, розповів колишній Президент, що він “особисто звертався до керівництва країни, мовляв, віддайте лівійцям хоч цю першу і єдину модель, не ганьбіть країну. От тільки навесні цього року, здається, і віддали лівійцям їх перший український літак - за ним, вибивати свій товар, сам лідер Джамахірії Муаммар КАДДАФФІ прилітав особисто! Нічого не скажеш, виконали закордонне замовлення з п’ятирічним запізненням. Після цього чи захоче хтось мати з нами справу?”.