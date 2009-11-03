Виставка "УПА. Історія нескорених" відкрилась у Греції

В Афінах 1 листопада відкрилася виставка “УПА. Історія нескорених”.

Як повідомили УНІАН організатори виставки, відкривав її директор архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ.

“Правда про УПА важлива для України як справжня історія нашої боротьби за свободу і демократію. Вона також важлива і для Європи, бо показує, як і чому впав тоталітарний комуністичний режим, що півстоліття панував в Європі”, - наголосив він.

В.В’ЯТРОВИЧ розповів, що цей режим впав завдяки українським повстанцям, воякам польського підпілля, прибалтійським лісовим братам, учасникам угорського повстання у Будапешті 1956 року, Празької весни 1968 року, діячам Солідарності та національно-демократичних революцій 80-х років ХХ століття.

“Боротьба УПА та повстання в інших країнах - це той подвиг і та ціна, яку Європа спільно заплатила за Свободу. Тому українська, раніше засекречена, історія є нині так цікавою для світу”, - наголосив В.В’ЯТРОВИЧ.

Присутніми на відкритті виставки були представники Клубу ЮНЕСКО з політичних питань та питань міграційної політики Ангелікі БУБУРА, Іоанніс ПАПУЛІДІС, представник Грецько-британського союзу та студій міжетнічних відносин Іонійського університету Христина МЕЛЮ, Посол України в Греції Валерій ЦИБУХ, голова товариства “Українсько-грецька думка” Галина МАСЛЮК-КАККУ, Генеральний секретар Світового конгресу Українців Стефан РОМАНІВ, грецька громадськість та українська діаспора.

Організатори нагадують, що виставка вже експонувалася в понад 20 містах Сполучених штатів Америки, Канаді, Прибалтиці, Великій Британії, Японії.

Виставка експонуватиметься в Афінах у приміщенні Спілки юристів Греції, після чого відбудеться її презентація в інших містах Греції.