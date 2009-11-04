ВР погодилася на пропозиції Ющенка щодо закону про вибори

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виборів Президента України», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 227 народних депутатів із 435 зареєстрованих у залі.

На засіданні парламенту заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК, представляючи законопроект, зазначила, що ним пропонується усунути неузгодженості в законі і врахувати рішення Конституційного суду та рекомендації Венеціанської комісії і ОБСЄ.

За її словами, «норма щодо максимальної кількості виборців на виборчій дільниці має бути уніфікована згідно із законодавством про вибори народних депутатів України – не 3 тис. виборців, а 2 тис. 100, що відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії».

Вона додала, що також передбачено законопроектом уточнити класифікацію виборчих дільниць.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що законопроектом передбачено удосконалити механізм створення спеціальних виборчих дільниць. За її словами, до складу дільничних виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що також пропонується уточнити порядок складання і уточнення списків виборців, зокрема, в частині строків оскарження неточностей у списках виборців.

Вона повідомила, що законопроектом передбачено, що за два дні до дня виборів списки закриваються і зміни до них не вносяться, крім випадків за рішенням суду.

М.СТАВНІЙЧУК також додала, що законопроектом уточнюється механізм голосування громадян, які перебувають у день голосування за межами України, а також запроваджується «заявничий порядок включення до списку виборців громадян, які перебувають за межами держави».

Вона зазначила, що передбачено уточнити «інститут грошової застави, не змінюючи її розміру».

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що передбачається запровадити певні обмеження у веденні передвиборчої агітації, зокрема, щодо участі іноземних громадян, організацій.

За її словами, законопроектом надається право громадським організаціям пропонувати офіційних спостерігачів.

Вона також повідомила, що пропонується нова редакція статей, які визначають порядок умови до форми і змісту виборчих бюлетенів, порядку їх виготовлення і передачі до виборчих комісій.

Також передбачається обов’язкове пломбування спеціальною пломбою, яка має серію і номер, скриньок, щоб не допустити фальсифікацій.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що передбачається запровадити механізм встановлення результатів виборів в межах окремого закордонного виборчого округу.

Крім того, уточнюється процедура встановлення ЦВК результатів виборів, а також процедура офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що законопроектом передбачається віднести процедуру судового оскарження до регулювання виключно Кодексом адміністративного судочинства, а також пропонується, щоб всі справи, які стосуються виборчих спорів, розглядалася виключно у колегіальному порядку.