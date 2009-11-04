Тігіпко вважає, що перегляд газових угод може перетворитися на фарс

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що перегляд газових угод з Росією може перетворитися на фарс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи вимогу Президента Віктора ЮЩЕНКА до уряду ініціювати перегляд десятирічного газового договору з Росією. Він вимагає зафіксувати зниження обсягів споживання газу Україною в 2010 році з 52 до 33 млрд. кубометрів.

На думку С.ТІГІПКА, «зважаючи на заяви та поведінку керівників країни, принципові для України моменти газових угод залишаться незайманими».

«Позиція Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності перегляду газового контракту є справедливою. Але сам підхід до проблеми – абсолютно неправильний», – вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, потрібно добитися не просто зниження цифри споживання в наступному році, але й переглянути принцип визначення прогнозного споживання.

«Країна не може фіксувати обсяг споживання газу на десять років наперед. Ця цифра повинна змінюватися кожні півроку без жодних обмежень. Якщо ні, то економіка залишиться заручницею газових домовленостей», – наголосив С.ТІГІПКО. Якщо запровадити таку норму, немає жодної необхідності вимагати від ВАТ «Газпром» дотримуватися подібного ж принципу щодо транзиту газу. Це лише стане додатковим подразником у відносинах сторін, додав кандидат у президенти України.

«А ось питання дискримінаційного стосовно України ціноутворення на газ чомусь зовсім залишається поза полем зору керівників країни, – зауважив С.ТІГІПКО. – «Нафтогаз» щомісяця спустошує грошові резерви держави з тим, щоб вчасно розрахуватися за газ. У той час як його ціна перевищує всі розумні межі навіть з точки зору європейського споживача».