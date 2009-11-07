Експерт стверджує, що відродження потужності Росії - це міф

Через старіння кораблів Чорноморського флоту РФ бази в Україні до 2017 року для Росії з військової точки зору будуть не потрібні.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач аналітичним відділом російського Інституту політичного і військового аналізу Олександр ХРАМЧИХІН.

«У флоті головне - це кораблі, і до 2017 року їх практично не залишиться. Залишаться легкі сили, для яких навіть Новоросійськ буде надмірний», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

«У такому разі утримання Севастополя буде завданням суто політичним, а військова складова абсолютно зникає. Севастополь як база ВМФ не потрібний і просто поглинатиме гроші», - додав експерт.

Він переконаний, що російське суднобудування в кращому разі здатне в дуже низькому темпі будувати так званий «москітний флот» – невеликі кораблі прибережної зони, дизельні підводні човни, а в зовсім низькому темпі - атомні підводні човни. О.ХРАМЧИХІН упевнений, що великі надводні кораблі Росія будувати практично не здатна, принаймні, розміром більше фрегата.

«Значною мірою немає кадрів, а технології застаріли, грошей теж не дуже багато, а флот - це надзвичайно дорогий вид армії. Крім того, кораблі будуються довго – танків можна наштампувати сотню або дві за рік, а кораблів у кращому разі один-два. У нас корвети в Пітері – зовсім маленькі кораблі - будуються по сім років», - сказав він.

Експерт вважає, що навіть співпраця з Україною в галузі будівництва військових кораблів не змінить ситуацію.

«Мені здається, що українське суднобудування не здатне забезпечити Росію адекватною кількістю кораблів, власне, як і російські суднобудівні заводи. Якщо Росія погоджується на імпорт, то нам набагато простіше співробітничати і купувати кораблі у Франції, вони там якісніші», - сказав він.

«До 2017 року в Росії немає можливості поповнити ЧФ РФ. Якщо інші види збройних сил можна хоч теоретично збільшити і відновити, то з флотом це неможливо у принципі, навіть теоретично», - підкреслив експерт.

На думку О.ХРАМЧИХІНА, заяви про відродження потужності Росії - це насамперед декларації. «Дивно, що весь світ слухає про відродження російської потужності, хоча факти цьому суперечать», - сказав він.