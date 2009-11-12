Литвин: ми унікальна країна, де вся влада перебуває в опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне вимагати від політичних сил «звіту про зроблену роботу» напередодні президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив на прес-конференції у Луганську.

«За ситуацію в країні мають нести відповідальність ті, хто перебуває у структурах влади, починаючи від сільського голови і закінчуючи Президентом України, і насамперед відповідальність має демонструвати Верховна Рада», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що парламент «має стати центром діалогу, вироблення й прийняття рішень і контролю за їхньою реалізацією». «У нас склалася дика ситуація, ми є унікальною країною, де вся влада перебуває в опозиції, особливо у передвиборчий період: Президент - в опозиції до уряду, уряд – до Президента, Верховна Рада – відповідно в опозиції до всіх, - сказав В.ЛИТВИН. – А оскільки в країні немає як ефективної влади, так і опозиції, то сьогодні, по суті, зруйнована система управління і склалася надзвичайно скрутна економічна ситуація».

Водночас, зауважив він, «якщо подивитися на склад влади, починаючи з первісної ланки, то ми побачимо, що пів-країни перебуває під владою Партії регіонів, а пів-країни – під владою помаранчевої команди».

У цьому контексті керівник парламенту висловив думку про доцільність вимагання від політичних сил «звіту про зроблену роботу» напередодні президентських виборів. Звітування політиків за зроблену роботу замість практики взаємних звинувачень, за словами В.ЛИТВИНА, сприятиме «більш прагматичному підходу до формування влади».