Яценюк каже, що Україну поділили між собою два феодали

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у деградації країни винна антидержавна політика, яку проводили керівники України протягом останніх 18 років.

Про це він сказав під час мітингу-телемосту між Черкасами та десятьма іншими містами області, повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Політик звинуватив “всіх, хто керував Українською державою 18 років”, у нереалізації шансу для України. За його словами, “фактично у нас відібрали шанс на майбутнє». “Але я цей шанс поверну, я цей шанс зреалізую», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Політик зазначив, що в 1991 році “країна завдяки тодішньому Президенту КРАВЧУКУ бездарно здає ядерний статус, здає всі гарантії безпеки, заходить у повний економічний хаос, розпродає все: зброю, армію, майно, державний резерв, землю, заводи, підприємства”. Він додав, що “розтягується все, що будувалося десятками років вами, вашими батьками і вашими дідами, в тому числі і моїми батьками, і моїми дідами».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що це був “перший етап бездарної державної політики”. За його словами, потім наступний Президент країни Леонід КУЧМА “почав будувати державу, але він не справився з тим, що сьогодні керує Українською державою - з олігархією”. “Саме тоді вона виникла, тоді з`явилися люди, які збагатилися, які привласнили державне майно і приватизували Українську державу», - додав політик.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що завершення приватизації “цієї держави відбулося протягом останніх кількох років”. «Ми змінили Президентів, але не змінили систему. І система керує фактично і Президентом, і всіма 46 мільйонами», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що саме на виборах 2010 року “у цієї системи найважливіше завдання - щоб її не знищили”. “Вона хоче законсервуватися навічно у владі, вона хоче далі володіти вами”, - додав він. За його словами, на сьогодні державна влада в Україні “приватизована, країна знаходиться у приватних руках”. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “прізвища цих акціонерів відомі – це ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ”. “Ці двоє керували Українською державою протягом останніх 5 років, вони обоє були і прем’єр-міністрами, і мали коаліційну більшість”, - додав він. За його словами, “і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ вносились (на посаду прем’єра) одним Президентом, прізвище його - ЮЩЕНКО”. “Це - троє тих, хто несуть всю повноту відповідальності за останні 5 років керування державою», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Він підкреслив, що хоче, “щоб це закінчилося”, і тому “я постав проти них - проти тієї системи, яка законсервувала себе і володіє всім: грошима, заводами, ресурсами, телебаченням, всією українською землею, кожним українцем”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “це – феодалізм, кожен феодал закріпив за собою територію: ЯНУКОВИЧ – Східну Україну, ТИМОШЕНКО – Центральну і Західну, і це той державний устрій, який ми маємо».

А.ЯЦЕНЮК вважає своїм завданням формування Української держави. «У нас більше немає часу чекати – це вибори між минулим і майбутнім. Це вибори, які дають відповідь на питання, чи відбудеться Україна як держава», - зазначив кандидат на пост Президента України. Він заявив, що це складний процес, з яким не зможе впоратися один Президент – йому потрібна підтримка і допомога всіх українців. «Я знаю, що робити, я знаю, як робити, я це робив на кожній державній посаді, куди мене відправляла Українська держава. Будь-яке завдання, яке ставилося особисто переді мною Українською державою, я виконував і перевиконував. В цьому є моя відповідальність, в цьому я бачив своє місце”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.