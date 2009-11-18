Сьогодні ЦВК офіційно назве кандидатів у Президенти

Сьогодні Центральна виборча комісія повинна офіційно оприлюднити список зареєстрованих кандидатів на пост Президента України.

Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України, до 18 листопада 2009 року включно, перелік кандидатів, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, повинен бути оприлюднений в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

ЦВК офіційно зареєструвала вісімнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ. Олександра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН та Сергія РАТУШНЯКА.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК у четвер, 19 листопада, о 14.00 проведе жеребкування з надання ефірного часу і друкованих площ для проведення виборчої агітації кандидатів у президенти за рахунок державних коштів.