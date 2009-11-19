Ющенко сказав, навіщо писав Медведєву перед зустріччю Тимошенко з Путіним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що українcько-російські газові відносини у 2010 році будуватимуться на ринкових, а не політичних засадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, коментуючи мотиви свого листа до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з пропозицією змінити газові контракти .

В.ЮЩЕНКО зауважив, що він неодноразово наголошував на тому, що угода, підписана між господарюючими суб’єктами України та Росії щодо співпраці у газовій сфері на 2009 рік, є недосконалою, непродуманою, і такою, що ускладнює українсько-російські газові відносини.

«В її (угоди – УНІАН) параметрах працювати, я переконаний, з кожним місяцем стає все складніше і складніше», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це стосується не лише українсько-російських газових відносин, а й відносин з європейської стороною у газовій сфері.

В.ЮЩЕНКО висловив бажання, щоб Україна та Росія зустріли 2010 рік з більш продуманою угодою, яка базувалася б на ринкових принципах.

Він вчергове зауважив, що діюча угода є асиметричною, оскільки з одного боку для України передбачені ринкова ціна на газ, яка збільшувалась протягом останніх трьох років, а ціна на транзит для російської сторони є найменшою в Європі і не збільшувалась з 2006 року.

Також він нагадав про принцип «бери або плати», який також передбачений виключно для української сторони.

«Це не є ринок, це не є стабільність, тут немає ніякої перспективи», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про свій лист, В.ЮЩЕНКО зауважив, що головним завданням, яке він ставив перед собою, було намагання спонукати учасників переговорів як на урядовому рівні, так і на рівні корпорацій, підійти до виправлення «тих недолугих домовленостей, які були, зокрема, допущені українською стороною під час укладення в Москві 19 січня даної угоди».

«Це не докір комусь, я думаю, українське суспільство, українські споживачі належним чином вже оцінили вартість такого роду угод і домовленостей. Зараз мова йде не про це. Ми відділені від нового календарного року декількома тижнями, переговори про умови поставок і транзиту російського газу до Європи не розпочаті, наслідки угоди, підписаної 19 січня, для українських учасників ринку є надзвичайно складні, і буде великою помилкою передати як естафету ці помилки на наступний 2010 рік», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, українська сторона закликає російську сторону вжити заходів, щоб організувати газові відносини виключно на ринкових симетричних угодах.

«Ніякої політики, ніяких політичних рішень, необхідно передати все на вирішення виключно компетентних економічних рішень об’єктам господарювання та урядам двох країн. Це основа і суть тих пропозицій, які вчора пізно ввечері були направлені російській стороні», - сказав В.ЮЩЕНКО.