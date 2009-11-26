Міліція шукатиме у селах «одноруких бандитів» і самогонні апарати

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від підлеглих активізувати розкриття грабежів та розбоїв, в тому числі й минулих років.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив сьогодні під час наради в міністерстві за участю керівництва МВС, начальників ГУ-УМВС України в областях та на транспорті.

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив на дотриманні обліково-реєстраційної дисципліни, необхідності реєструвати абсолютно всі повідомлення громадян. Картина злочинності має бути об‘єктивною, підкреслив міністр.

Під час наради було піддано критиці рівень профілактичної роботи та наголошено на нагальній потребі її активізувати. Адже нині кожен четвертий злочин скоюється раніше судимими, понад 93% - місцевими мешканцями, а це, в свою чергу, говорить про слабку роботу з громадянами, які перебувають під адміннаглядом. Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, практично випали з поля зору особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, однак на роботу не влаштувалися і на відповідні обліки в центри зайнятості не стали.

Також Ю.ЛУЦЕНКО поставив своїм підлеглим задачу активізувати роботу стосовно організаторів сільських гуралень «з промисловим нахилом», вилучаючи самогонні апарати у тих, хто виготовляє горілку саме на продаж. Також міністр наголосив на необхідності перевірити сільську місцевість на наявність там гральних автоматів, які могли перекочувати туди з міста.