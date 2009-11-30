У ЄЦ кажуть, що було б дешевше, якби парламент не збирався

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що парламент має або вирішувати важливі для країни питання, або не збиратися взагалі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«На нараді за участю керівників фракцій має бути прийнято рішення про обов‘язкове включення до порядку денного на цей пленарний тиждень трьох основних питань: розгляд законопроекту про вибори Президента, запровадження відкритих списків на виборах до місцевих рад та поновлення роботи над бюджетом на 2010 рік, який уряд має подати до четверга. Всі решта питань є другорядними і їх розгляд доцільно відкласти, щоб не гальмувати роботу Верховної Ради», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи формування порядку денного роботи парламенту на цей робочий тиждень.

Народний депутат вважає, що з початком президентських виборів парламент фактично працював у холосту. «Окрім закону про підвищення соцстандартів, вирішення всіх інших важливих питань або відкладено, або затягується. Так, законопроект про вибори Президента знаходиться на розгляді парламенту більше місяця. І це при тому, що після складної процедури його проходження через розгляд КС його прийняття є суто технічним процесом. Але вирішення цього питання знімає всі можливі для політизації теми визнання результатів виборів президента у майбутньому», - зазначив І.КРІЛЬ.

На думку голови “Єдиного Центру”, якщо цього тижня не будуть розглядатися ці ключові питання, то для країни буде дешевше, якщо парламент не збиратиметься. «Як і в будь-який виборчий період, у кандидатів у президенти та їхніх політичних сил є величезна спокуса використовувати ВР не як законодавчий орган, а як інструмент у своїй кампанії. При цьому вони повністю намагаються ігнорувати важливі для країни проблеми чи відкладати їх вирішення. Цим самим нехтуючи своїми прямими обов’язками», – наголосив політик.

І.КРІЛЬ закликав народних депутатів не шукати штучних приводів для блокування роботи ВР. «Якщо у керівників фракцій є бажання налагодити конструктивну роботу парламенту – давайте працювати. Якщо ні - тоді давайте зосередимося в роботі в округах та над законопроектами в комітетах», - вважає він.