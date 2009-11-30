У ЄЦ кажуть, що було б дешевше, якби парламент не збирався
Якщо не вирішують важливих питань
Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що парламент має або вирішувати важливі для країни питання, або не збиратися взагалі.
Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.
«На нараді за участю керівників фракцій має бути прийнято рішення про обов‘язкове включення до порядку денного на цей пленарний тиждень трьох основних питань: розгляд законопроекту про вибори Президента, запровадження відкритих списків на виборах до місцевих рад та поновлення роботи над бюджетом на 2010 рік, який уряд має подати до четверга. Всі решта питань є другорядними і їх розгляд доцільно відкласти, щоб не гальмувати роботу Верховної Ради», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи формування порядку денного роботи парламенту на цей робочий тиждень.
Народний депутат вважає, що з початком президентських виборів парламент фактично працював у холосту. «Окрім закону про підвищення соцстандартів, вирішення всіх інших важливих питань або відкладено, або затягується. Так, законопроект про вибори Президента знаходиться на розгляді парламенту більше місяця. І це при тому, що після складної процедури його проходження через розгляд КС його прийняття є суто технічним процесом. Але вирішення цього питання знімає всі можливі для політизації теми визнання результатів виборів президента у майбутньому», - зазначив І.КРІЛЬ.
На думку голови “Єдиного Центру”, якщо цього тижня не будуть розглядатися ці ключові питання, то для країни буде дешевше, якщо парламент не збиратиметься. «Як і в будь-який виборчий період, у кандидатів у президенти та їхніх політичних сил є величезна спокуса використовувати ВР не як законодавчий орган, а як інструмент у своїй кампанії. При цьому вони повністю намагаються ігнорувати важливі для країни проблеми чи відкладати їх вирішення. Цим самим нехтуючи своїми прямими обов’язками», – наголосив політик.
І.КРІЛЬ закликав народних депутатів не шукати штучних приводів для блокування роботи ВР. «Якщо у керівників фракцій є бажання налагодити конструктивну роботу парламенту – давайте працювати. Якщо ні - тоді давайте зосередимося в роботі в округах та над законопроектами в комітетах», - вважає він.