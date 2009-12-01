ЦВК зареєструвала 110 міжнародних спостерігачів за виборами Президента

Центральна виборча комісія зареєструвала 110 міжнародних спостерігачів за виборами Президента України, які відбудуться 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

Зокрема, ЦВК зареєструвала за поданням Міністерства закордонних справ України міжнародного спостерігача від Киргизької республіки, 33 спостерігачі від міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори» та 76 спостерігачів від ОБСЄ.