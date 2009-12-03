Комітет ВР наполягає на прийнятті закону про державно-приватне партнерство

Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва наполягає на прийнятті закону про державно-приватне партнерство.

Про це заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що механізм державно-приватного партнерства дозволяє залучати кошти приватних підприємців для модернізації об`єкта, залишаючи його в державній власності. При цьому ефективний менеджмент і державні гарантії дають можливість підприємцеві одержати для себе значний прибуток. Планується, що цей закон дасть змогу залучити десятки мільярдів гривень приватних інвестицій на модернізацію державних об`єктів і вирішити важливі інфраструктурні проблеми країни.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що необхідно протягом наступного тижня розглянути запропоновані поправки і прийти до єдиного варіанту законопроекту, який буде розглянутий у парламенті наступного пленарного тижня.

«Цей законопроект розроблявся представниками різних політичних сил, - сказала вона. - Так само спільно ми повинні його погоджувати і зараз – аби суть закону за численними виправленнями не була втрачена».

Як повідомлялося, законопроект про державно-приватне партнерство проходить процедуру розгляду вже вдруге. 25 липня цього року закон про ДПП вже був прийнятий Верховною Радою. Проте набути чинності він не встиг. У жовтні цього року депутати прийняли рішення відхилити його в цілому. У листопаді закон був перереєстрований під №5239 і проголосований парламентом у першому читанні.