Балога заявляє, що уряд навмисно зриває прийняття бюджету-2010

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА переконаний, що уряд навмисно зриває прийняття державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це йшлося під час обговорення перспектив прийняття головного фінансового документа країни на сьогоднішній зустрічі В.БАЛОГИ з активістами партійних організацій Хмельницької області.

“Дії Кабінету міністрів із розробки державного бюджету на 2010 рік дедалі більше нагадують організований саботаж у піар-обгортці”, - розцінив В.БАЛОГА, зокрема, намір уряду приступити до розгляду проекту бюджету лише наступного тижня.

Політик нагадав, що згідно з рішенням Верховної Ради від 20 листопада, Кабмін мав два тижні, щоб представити депутатам доопрацьовані бюджетні пропозиції. «Сьогодні відведений термін сплив, але цілісного документа немає і, дуже ймовірно, найближчим часом не буде. Натомість урядовці вправляються у вмінні переконати громадськість у тому, що в затягуванні бюджетного процесу винні всі на світі злі сили і, насамперед, парламент», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

На думку В.БАЛОГИ, не варто очікувати, що проект бюджету-2010 надійде до ВР раніше 15 грудня, і таким чином, уряд послідовно підтверджує песимістичні прогнози про прийняття бюджету лише після виборів Президента. «Усі бадьорі заяви про те, що неприйняття бюджету до Нового року не матиме поганих наслідків для країни – це класичне фарисейство. Адже саме цей документ є одним із визначальних чинників розвитку чи стагнації економіки. Від того, коли і в якій якості він буде прийнятий, залежить економічний сценарій наступного року», - підкреслив В.БАЛОГА.

Він також наголосив, що від безвідповідальності центральної влади найбільше потерпають місцеві громади: без схваленого державного бюджету вони не матимуть змоги затвердити свої кошториси, а це означає, що місцева влада ніколи не знатиме, коли і скільки грошей виділить центр, і тому буде напівпаралізована у виконанні своїх функцій.

Причиною такої поведінки уряду В.БАЛОГА вважає наполегливе бажання розподіляти бюджетні ресурси у ручному режимі. Водночас, підкреслив він, відповідальність за те, що бюджетний процес став “грою у пінг-понг” між Кабміном і парламентом, лежить і на парламенті: частина депутатського корпусу підіграє Кабміну, а парламентська опозиція сподівається проштовхнути свій варіант бюджету після президентських виборів.

«Така недалекоглядність, коли за політичною кон’юнктурою не видно реальних потреб країни, поки властива вітчизняному політикуму», - констатував лідер “Єдиного Центру”.