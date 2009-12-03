Гриценко хоче, щоб повилазили «вуха» деяких народних депутатів

Кандидат на пост Президента України, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що майбутній глава держави має зробити прозорою структуру всієї власності в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив сьогодні на Вінниччині.

За його словами, прозора політика не можлива без прозорої економіки. Тому одне з першочергових завдань для новообраної влади – зробити прозорою структуру всієї власності в Україні, щоб, нарешті, дізнатися, хто чим володіє, кому належать українські підприємства.

А.ГРИЦЕНКО пропонує відкинути хибну практику, коли замість реальних власників телекомпаній, енергомереж чи великих підприємств відомі лише підставні особи, як правило – офшорні кампанії, за якими ховаються справжні власники.

«Коли буде зрозуміло, хто чим володіє, повилазять «вуха» деяких народних депутатів, які лобіюють інтереси певних компаній, - стане прозорою політика. І народу стане зрозуміло, чому деякі кандидати викидають мільярди на виборчу кампанію, а у простих людей немає навіть гідної пенсії чи заробітної плати», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він констатує, що сьогодні держава не хоче знати реальних власників української економіки.

«Це все свідчить про те, що в Україні немає відповідальної держави. Є корумпована держава, яка не хоче контролювати тих, хто впливає на нашу економіку», - зазначив А.ГРИЦЕНКО та пообіцяв, що якщо стане Президентом, «власність стане прозорою».

Втім, А.ГРИЦЕНКО запевнив, що «зробити прозорою» не означає «все відібрати». Навпаки, кандидат у президенти пропонує встановити чесні та прозорі правила ведення бізнесу, як в інтересах держави, тобто 46 млн. громадян, так і в інтересах самого капіталу.

Зокрема, він зазначив, що вимагати повної сплати всіх податків можна лише тоді, коли держава обмежить тиск на підприємців, скоротить податки та контролюючі органи, спростить ліцензування, вдосконалить законодавство, ліквідує корупцію.

«Держава повинна підтримувати підприємців», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що коли платити податки в Україні буде просто й вигідно, відпаде необхідність у виведенні коштів через офшорні схеми.

Прозорість в економіці також, переконаний А.ГРИЦЕНКО, дозволить вирішити питання дотримання антимонопольного законодавства.

«Монополія в економіці спричиняє монополію в політиці, і не можна закривати на це очі. Не можна допускати монополії ані у власності, ані в політиці, - заявив він. - Держава повинна увімкнути світло, щоб залишилися лише чесні люди, а таргани порозбігалися».