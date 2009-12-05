Гриценко розказав Яценюку, що на війні є тил, де зберігаються харчі

Кандидат у президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що деякі інші претенденти на пост глави держави лише імітують боротьбу з корупцією.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Не треба ходити на війну з корупцією, потрібно працювати на своєму місці і виконувати свої обов’язки», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, «замість придумування лозунгів та розвішування плакатів із закликами до боротьби з корупцією, депутатам потрібно приходити до парламенту і голосувати за відповідні законопроекти».

«ЯЦЕНЮК говорить, що вийшов на війну з корупцією та хабарництвом. Однак на війні є тил, де зберігаються харчі, і фронт, де відбувається бій. Такий фронт сьогодні знаходиться у Верховній Раді», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав про три ключові законопроекти, спрямовані на боротьбу з корупцією, за які не голосував ні лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, ні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, ні фракція ПР загалом.

«Перший законопроект №0876 про засади запобігання та протидії корупції, в якому закладені жорсткі вимоги для чиновників, обмеження їхньої діяльності, розкриття їх реальної власності, доступ громадськості до антикорупційної експертизи, співпраця з міжнародними структурами для боротьби з корупцією в Україні. Другий – №0875 – щодо відповідальності за корупційні правопорушення, де чітко зазначені терміни ув’язнення і за хабар, і за примушення до хабара, і за залякування громадянина, використовуючи службове становище. Третій важливий законопроект, який, на жаль, було скасовано - №3428, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за хабар від 10 тисяч доларів і вище», - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, «попри те, що у законопроекті №3428 записані ті речі, які декларує ЯЦЕНЮК, він жодного разу не з’явився у сесійній залі, аби натиснути на кнопку «за». «Так само не підтримав законопроект і ЯНУКОВИЧ», - зауважив кандидат у президенти.

«Відповідальність має прізвище. Цей закон провалив ЯНУКОВИЧ. Двічі за законопроект голосували понад 300 депутатів. Два тижні тому, замість того щоб підтвердити свою позицію і подолати вето глави держави, фракція Партії регіонів не голосувала. Тому зараз десятки тисяч хабарників-чиновників можуть вважати ЯНУКОВИЧА своїм «хрещеним батьком». Він їх врятував і вони йому аплодують», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, якщо і надалі імітувати боротьбу з корупцією, вона не зникне.

«Якщо ж кожен на своєму місці робитиме свою справу, тоді буде реальний результат», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.