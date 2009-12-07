У тернопільському Русі кажуть, що чутки про їхню смерть перебільшені
Вихрущ спростовує Стойка
Голова Тернопільської крайової організації Народного руху України Анатолій ВИХРУЩ спростовує інформацію про ліквідацію осередку.
Як повідомив він кореспонденту УНІАН, жодних заяв про вихід із лав НРУ від членів крайової організації у нього немає.
«Люди, виключені з партії, можуть збирати все що завгодно і назвати це навіть міжпланетарним з’їздом. Але насправді усе це видавання бажаного за дійсне», - cказав А.ВИХРУЩ.
Він уточнив, що екс-голову крайової організації НРУ Івана СТОЙКА, який, власне, поширив інформацію про саморозпуск осередку і перехід його членів в Громадський рух «За Україну!», було виключено з лав НРУ на початку року, а згодом «і кількох його однодумців за рішення НРУ не брати участь у цьогорічних виборах до облради».
«Крайова організація нараховує близько 9 тис. членів. Заяв про вихід з партії ніхто не писав, навпаки є сотня заяв про вступ до НРУ, ці люди вже отримали членські квитки», - стверджує А.ВИХРУЩ.
За його припущенням, в Громадський рух «За Україну!» могли перейти максимум «кілька десятків, які підтримують пана Івана». «А саморозпуск крайової організації НРУ і перехід в іншу організацію – це сон рябої кобили. Це надування щік, щоб показати замовникам, які вони важливі. Але побачимо, як ці люди реально допоможуть Президенту під час виборів», – зауважив А.ВИХРУЩ.
Як повідомляв УНІАН, прес-служба Руху «За Україну!» з посиланням на інформацію народного депутата України, екс-голови Тернопільської крайової організації НРУ Івана СТОЙКА оприлюднила інформацію про ліквідацію 5 грудня обласного осередку НРУ та перехід його членів до Громадського руху «За Україну!».