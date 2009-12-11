Тимошенко впевнена, що Партія регіонів підтримає її як Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру пропонувати лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ сформувати єдину коаліцію у Верховній Раді після своєї перемоги на президентських виборах.

Про це прем`єр сказала в ексклюзивному інтерв`ю "Левому берегу", коментуючи ініціативу народного депутата Миколи МАРТИНЕНКА про необхідність формування новим главою держави "суперширокої" коаліції у Верховній Раді.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що депутати Партії регіонів підтримають її як нового Президента.

"Після того, як ЯНУКОВИЧ програє вибори, а програє він із великим відривом, у його фракції утвориться більшість без Віктора Федоровича. ЯНУКОВИЧ стомив уже не лише Україну, але й свою власну команду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Уточнюючи, чи означає це, що в разі програшу «регіонали» самі "розжалують" його з посади голови партії, вона додала: "Думаю, не буде потрібно нічого ініціювати – все пройде своєю чергою".

"Парламент швидко переструктурується, внаслідок чого ми одержимо більшість у 300 й більше депутатів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила впевненість, що В.ЯНУКОВИЧ на виборах не переможе: "Я переконана: ЯНУКОВИЧ ніколи не виграє вибори Президента в такій країні як Україна. Суспільство або сприймає зека на посту Президента, або ні. Якщо сприймає – це не мої проблеми".

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що не виключає вірогідності скасування політичної реформи 2004 року. "Після виборів потрібно буде обдумати всі способи впорядковування Конституції. Хоча краще, звичайно, прийняти нову, логічнішу Конституцію", - сказала прем`єр.