Литвин: Україна перетвориться на відстійник для нелегалів

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за проведення переговорів щодо безвізового режиму з Євросоюзом для українських громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він заявив сьогодні.

«Європейці проводять прагматичну політику, Україні варто повчитися у них захищати власні інтереси», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він вважає неприпустимим зовнішній тиск на національну внутрішню політику України з боку іноземних структур. «Європейське співтовариство через МВФ примушуватиме Україну вести непопулярні реформи – як у плані цінової політики, так і щодо енергоносіїв, а також щодо підвищення пенсійного віку», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що Україна повинна рішуче відстоювати власну позицію. “З 1 січня 2010 року вступає в дію Угода про реадмісію між Європейським співтовариством і Україною. Забезпечуючи захист сусідів від нелегальних мігрантів, одночасно ми маємо право на реальне спрощення відвідин українськими громадянами європейських країн», - упевнений В.ЛИТВИН. При цьому він зауважив, що Угода про реадмісію викликає багато заперечень, особливо серед українських громадян, які живуть у прикордонних областях.

За його словами, якщо враховувати ту обставину, що Україна не має угод про реадмісію з іншими країнами, зокрема, з Росією, то це означає, що “наша Батьківщина буде перетворюватися на відстійник для нелегалів».