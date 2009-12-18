Гриценко: Газпром контролює всю Європу, крім України

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що українська газотранспортна система повинна залишатися виключно у державній власності.

«Деякі політики й кандидати у президенти пропонують створити газотранспортний консорціум та віддати частину української ГТС. Це неприпустимо», - заявив він в телеефірі Українського бізнес-каналу, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він наголосив, що українська газотранспортна система має залишатися виключно у державній власності. «ГТС – це наш стратегічний ресурс. Це – єдина частка стратегічної газотранспортної магістралі у всій Європі, яка непідконтрольна «Газпрому», - зауважив А.ГРИЦЕНКО. – Все решта контролюється «Газпромом», прямо чи опосередковано».

Кандидат у президенти запропонував звернутися до досвіду французьких чи німецьких компаній, які володіють міноритарними пакетами акцій «Газпрому», однак не змогли зупинити відключення газу у січні 2009 року, під час так званої «газової війни» між Росією та Україною.

«Вони не впливають на політику. Так само й України ризикує втратити контроль, якщо допустить до своєї ГТС іншу сторону», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Тому він застерігає від розмов про передачу вітчизняної ГТС або створення газового консорціуму, а перспективи отримання доступу до якихось свердловин, в обмін за доступ до ГТС, є, за словами А.ГРИЦЕНКА, «лише ілюзіями».