Кириленко вважає, що гімном Закарпатської області має зайнятися СБУ

Депутатська група „За Україну!” вважає, що рішення Закарпатської облради щодо затвердження гімну Підкарпатської Русі як гімну усієї області має на меті дестабілізувати політичну ситуацію в країні та повинно бути належно оцінене президентом України, керівництвом уряду та СБУ. Про це з парламентської трибуни заявив лідер Партії „За Україну!” В’ячеслав Кириленко.

„Групу „За Україну!” дуже стурбувало рішення Закарпатської обласної Ради, яким був затверджений гімн області, який є гімном подкарпатського політичного русинства”, - сказав він.

Кириленко зауважив, що дане рішення було прийняте із перевагою в 1 голос, голосами депутатів Партії регіонів, Єдиного центру та угорської національної меншини навіть без попереднього обговорення. „Нас здивувало, що зараз, коли економічна криза, коли необхідно боротися із грипом, коли маса інших назрілих соціально-економічних питань, депутати Закарпатської облради не знайшли нічого кращого, як пропагувати політичне русинство”, - зазначив народний депутат.

„Вважаємо, що такі дії не сприяють єдності країни і належним чином повинні бути поціновані президентом України, як гарантом Конституції, керівництвом уряду і СБУ”, - наголосив лідер Партії „За Україну!”.

„Факти, які нас турбують є відомими давно. Група „За Україну!” звертається по цих фактах вже більше року, але ми бачимо, що процес сприяння політичному русинству в Закарпатті не припиняється, - зазначив Кириленко. Робити вигляд, що в Закарпатті живуть люди, які не є ні представниками єдиного українського народу, ні інших національних меншин, а якісь політичні нації, які мають своїм завданням боротьбу проти українства, це значить, що ми таким чином працюємо на дестабілізацію політичної ситуації в країні взагалі”.

Він також додав, що „одна справа підтримувати національні меншини, а інша – підтримувати політичне русинство, мета якого відділення Закарпаття від України”.