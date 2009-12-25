Тігіпко вважає, що економіка потребує термінового реформування ПДВ

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО розкритикував затверджену Кабінетом міністрів концепцію податкової реформи на 2010-2018 роки.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу концепції податкової реформи на 2010-2018 рр., якою передбачено, серед іншого, запровадження акцизів на газ і електроенергію, податку на нерухомість, більш жорстких умов для тих, хто працює на єдиному податку, підвищення ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

«Розумні уряди під час кризи намагаються стимулювати виробництво, знижувати податки, створювати комфортні умови для легальної бізнес-діяльності. У нас – все точно навпаки», - констатував С.ТІГІПКО.

Крім того, він вважає, що економіка України потребує термінового реформування податку на додану вартість.

«Це найболючіша проблема: де-факто ПДВ перетворений на податок з обороту за ставкою в 20%. Відшкодування ПДВ сумлінним платникам податків має здійснюватися автоматично. А спрощену систему оподаткування для малого бізнесу не згортати треба, як це передбачено Кабміном, а лібералізувати», - наголосив кандидат у президенти.

На його переконання, «боротьба з безробіттям та створення робочих місць – важливіше, ніж тимчасові фіскальні інтереси. Ми повинні пам`ятати, що Україна має недозволенно вузький сегмент малого бізнесу – це головний резерв для швидкого відновлення економіки. Податкова реформа має створити для малого підприємництва оптимальні умови».