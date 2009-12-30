Пасенюк просить Ющенка захистити його від тиску Онопенка

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК просить Президента Віктора ЮЩЕНКА втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.

Про це йдеться у листі О.ПАСЕНЮКА до В.ЮЩЕНКА, текст якого передано УНІАН прес-службою ВАСУ.

За словами О.ПАСЕНЮКА, впродовж останніх тижнів, під приводом визначення легітимного керівника Вищого адміністративного суду України, система адміністративних судів зазнає безпрецедентного втручання у свою діяльність з боку керівництва Верховного Суду України та Ради суддів України.

Так, зазначив О.ПАСЕНЮК, 22 грудня 2009 року закінчувався п’ятирічний строк, на який він був призначений на посаду голови ВАСУ. Зважаючи на те, що порядок звільнення з посади голови вищого спеціалізованого суду законодавчо неврегульований, Конференція суддів адміністративних судів України 24 грудня 2009 року прийняла рішення щодо покладення на нього обов’язків голови суду до врегулювання цього питання у законодавчому порядку, як це передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 22 грудня 2009 року № 34-рп/2009, нагадав він.

Конференція врахувала також, додав О.ПАСЕНЮК, що Радою суддів адміністративних судів України його рекомендовано для повторного призначення, однак відсутній законодавчо визначений орган, який його здійснює.

У той же час, пише О.ПАСЕНЮК, 25 грудня 2009 року Рада суддів України, “не маючи за законом процесуальних та організаційних повноважень, нехтуючи приписами статей 19, 92 Конституції України, статті 116 Закону «Про судоустрій України», прийняла безпрецедентне рішення про визнання незаконним та скасування рішення Конференції суддів адміністративних судів України від 24 грудня 2009 року щодо покладення на мене обов’язків голови Вищого адміністративного суду України”.

При цьому О.ПАСЕНЮК звертає увагу, що відміна рішень Конференції суддів адміністративних судів України відповідно до закону “Про судоустрій України” не належить до компетенції Ради суддів України.

Прийнявши зазначене рішення, підкреслив керівник ВАСУ, Рада суддів України фактично перебрала на себе функцію призначення на адміністративні посади в судах, що прямо суперечить Рішенню Конституційного Суду від 22 грудня 2009 року, яким визначено, що Рада суддів України може лише рекомендувати кандидатури конкретного судді для призначення його на відповідну посаду.

Також О.ПАСЕНЮК зазначив, що вказаним Рішенням КС від 22 грудня, водночас, зобов’язано Верховну Раду невідкладно виконати Рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007 щодо законодавчого врегулювання питання про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення його з посади.

“Цим констатовано відсутність закону, що врегульовує повну процедуру призначення судді на посаду голови суду, зокрема й у Вищому адміністративному суді України.

Саме такою невизначеністю та турботою про збереження найважливіших гарантій діяльності судів і суддів, утвердженням їх незалежності, забезпеченням захисту суддів від неправомірного втручання в їхню діяльність продиктовано волевиявлення всіх суддів адміністративної юстиції щодо покладення на мене обов’язків голови Вищого адміністративного суду України”, - підкреслив О.ПАСЕНЮК у листі.

У цьому контексті, на його переконання, рішення Ради суддів України повинно розцінюватись як привласнення повноважень та небезпечний прецедент для всієї судової системи України.

Також О.ПАСЕНЮК впевнений, що, зважаючи на те, що на 17 січня 2010 року призначені вибори Президента України, “штучно створена ситуація конфлікту в суддівському середовищі, намагання відсторонити мене від виконання обов’язків голови Вищого адміністративного суду України у спосіб, не передбачений законодавством, під час виборчого процесу є ні чим іншим, як намаганням окремих осіб контролювати розгляд адміністративним судом справ, пов’язаних із виборами Президента України”.

У зв’язку з цим О.ПАСЕНЮК і просить Президента терміново розглянути порушене питання та виступити як гарант забезпечення конституційного ладу та законності в державі.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.