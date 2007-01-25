Ющенко написав лист Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Кабінету міністрів виробити спільну стратегію приватизації в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив сьогодні на брифінгу журналістам, що про це йдеться в листі Президента, направленому прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Зокрема, як зазначив О.ШЛАПАК, глава держави пропонує провести дискусію в рамках парламенту про програму приватизації на цей рік, “в яку будуть закладені стратегії приватизації основних галузей і об`єктів, а також основні принципи відповідальності ФДМУ та уряду”.

Президент також пропонує підготувати стратегію роздержавлення по окремих галузях.

Як сказав О.ШЛАПАК, у своєму листі прем`єр-міністру В.ЮЩЕНКО також наполягає на тому, щоб у переліку об`єктів приватизації в 2007 році, який затверджуватиме Кабмін, були враховані його критичні зауваження, висловлені ним ще коли цей перелік був доповненням до закону про приватизацію.

Президент також вимагає порівняти основні норми підписуваного ним Закону “Про внесення змін до деяких законів України” з нормами закону про приватизацію держмайна, оскільки до переліку приватизації включені окремі об`єкти оборонно-промислового комплексу, геологорозвідки, які не підлягають відповідно до законодавства приватизації.

“Ми сподіваємося, що найближчим часом уряд розгляне пропозиції Президента”, - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 грудня ухвалила Закон “Про перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році”. Законом передбачена, зокрема, приватизація пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод», а також приватизація пакетів акцій 12 обленерго.

28 грудня Президент України повернув даний закон зі своїми пропозиціями до Верховної Ради. Глава держави вважає, що деякі норми документа не відповідають Конституції України та Закону «Про приватизацію державного майна».

11 січня Верховна Рада прийняла в новій редакції закон про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації в 2007 році, врахувавши всі пропозиції Президента. Так, глава держави пропонував вилучити із закону статті 2, 3 і 4 і змінити назву закону на Закон «Про внесення змін до деяких законів України».

Депутати погодилися з цими пропозиціями Президента.

Зокрема, була виключена стаття 2 (яка передбачала затвердження об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році), стаття 3 (давалося доручення Фонду державного майна України розробити й затвердити поквартальний план приватизації таких об`єктів) і стаття 4 (про приватизацію відповідно до принципів відкритого аукціону об`єктів, включених до переліку).