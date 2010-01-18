Кому з кандидатів віддали перевагу українці у Санкт-Петербурзі

Кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав перемогу на виборчій дільниці у Санкт-Петербурзі, набравши 244 голоси (близько 60%). Про це з посиланням на дані дільничної виборчої комісії повідомили ІТАР-ТАСС у Генеральному консульстві України у Санкт-Петербурзі.

На другому місці за кількістю голосів, за даними комісії, виявився Сергій ТІГІПКО (59 голосів, або 14,5%), лише чотири голоси відділяє від нього третього кандидата - Юлії ТИМОШЕНКО (55 голосів, або 13,5%).

Діючий президент України Віктор ЮЩЕНКО на дільниці у Санкт-Петербурзі набрав 11 голосів. Решта кандидатів, за словами представника консульства, набрала менше 10 голосів виборців.

Жодного з кандидатів не підтримали троє виборців, а сім бюлетенів виявилися недійсними.

Усього на виборчу дільницю у Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі прийшли 407 чоловік, або 5% від виборців, що перебувають на консульському обліку (у підсумковому виборчому списку - близько 9 тисяч 500 осіб).

Представники консульства відзначили достатньо велику виборчу активність громадян. "Кількість тих, що проголосували на виборах президента, була у чотири рази більше, ніж на попередніх виборах до парламенту країни", - підкреслив консул Генконсульства України Максим ЛАЗАРЕНКО.

Він розповів, що на дільницю прийшли громадяни України, що перебувають на території Санкт-Петербурга і Ленінградської області, а також Вологодської і Архангельської областей.

Повноваження консульства розповсюджуються на Санкт-Петербург, Ленінградську, Архангельську, Мурманську, Калінінградську, Вологодську, Новгородську і Псковську області, а також Ненецький автономний округ і Республіку Карелія.