Прихильники Тігіпка готуються до виборів у місцеві ради

Харківська обласна організація партії «Сильна Україна», лідер якої Сергій ТІГІПКО у першому турі виборів Президента України посів друге місце на Харківщині, не братиме участі у другому турі.

Як передає кореспондент УНІН, про це заявив під час «круглого столу» у прес-центрі «Майдан Свободи» голова ХОО «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ.

За його словами, сьогодні його організація не проводить переговорів з харківськими обласними штабами Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко про підтримку того чи іншого кандидата, а говорити про ситуацію в масштабах України політик не уповноважений.

«Це в Інтернеті написано про те, що, можливо ведуться якісь переговори, але на сьогодні немає такого факту. Я чекав, що після Луганська до Харкова приїде Юлія Володимирівна і конкретно будуть розмови, і мені нашіптували, що це цілком імовірно, але наш лідер сказав, що він не буде підтримувати жодного з кандидатів, і ніяких рухів тут не буде», - сказав А.МОЧЕНКОВ.

За його словами, головним завданням для його організації на цей час стає підготовка до місцевих виборів.

«Сьогодні ми аналізуємо результати і розпочинаємо підготовку до місцевих виборів. У другому турі ми ні в якому разі не беремо участі», - заявив С.МОЧЕНКОВ.

Говорячи про результати голосування, А.МОЧЕНКОВ зазначив, що його політична сила фактично зібрала всі голоси демократично налаштованого на Харківщині електорату. Відповідаючи на запитання ведучого, він зазначив, що в ході передвиборчої кампанії в Харківській області представники «Сильної України» не відчували перешкод ні з боку Партії регіонів, ні з боку БЮТ.

На Харківщині Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 50,2% голосів виборців, Сергій ТІГІПКО - 18,8%, Юлія ТИМОШЕНКО - 10,7%.