Балога чує посилене серцебиття у Тігіпка і Яценюка

Партія “Єдиний центр” вважає, що після першого туру президентських виборів головним завданням політичного порядку денного є досягнення якісних змін у владі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, на цьому наголосив лідер партіі Віктор БАЛОГА.

Мету зазначених зусиль партія вбачає у відверненні загрози нового поділу країни за виборчими симпатіями та прийнятті невідкладних рішень для запобігання економічному колапсу, тоді як робочим інструментом мають стати широкі переговори між провідними політичними силами та кандидатами на посаду Президента, які вибороли лідируючі позиції.

Водночас В.БАЛОГА розцінив публічну відмову кількох політиків із першої п’ятірки лідерів перегонів від переговорів із фіналістами кампанії як недержавницьку та недалекоглядну позицію. «Якщо вони мали на увазі бартерний обмін голосів на посаду, то діалог на цю тему справді не має сенсу. У таких торгах однаково аморальні і той, хто пропонує, і той, хто бере. Мова ж має йти про створення такої комбінації у владі, за якої всі раціональні передвиборчі ініціативи кандидатів, які поступилися своїм суперникам, повинні бути втілені в інтересах суспільства та країни. Тому треба вгамувати гординю і сідати домовлятися. Лише за цієї умови толкові програмні обіцянки можуть бути виконані. Поки ж складається враження, що у розпорядників тринадцяти і семи відсотків голосів просто хочуть виманити підтримку, заплативши за неї супер-щедрими обіцянками», - заявив В.БАЛОГА.

Він додав, що і самі фаворити уваги «кандидатів другого туру» не мають особливих підстав для непоступливості, адже їхні політичні сили нині перебувають в ембріональному стані і навіть не мають досвіду місцевих виборів.

«Посилене серцебиття та запаморочення від здобутих відсотків пройде, тим більше, що у декого фінішний показник щонайменше вдвічі нижчий від очікуваного. Проте виборці ніколи не пробачать того, що гра амбіцій і пихатість завадить інтересам країни», - заявив В.БАЛОГА.

У цьому зв’язку лідер “Єдиного Центру” зауважив, що напруга президентських перегонів і заспокійливий ефект новорічних святкувань дещо притупили гостроту глибоких економічних проблем у країні. За його словами, досі не ухвалено державний бюджет на цей рік, захищені статті фінансуються у ручному режимі і з великими труднощами, важкими гирями на економіці повисли оплата кабального газового контракту з Росією та обслуговування величезного зовнішнього боргу.

«По суті, наша держава зараз знаходиться в стані латентного дефолту. Звісно, нинішній уряд ніколи не визнає такої реальності, оскільки це автоматично обвалить шанси прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО посісти посаду Президента. Однак і для того, щоб пожвавити економіку через прийняття невідкладних реанімаційних рішень, і для одержання фінансової допомоги ззовні потрібно досягти єдності у владі. Зволікання призведе до клінічної смерті вітчизняної економіки», - заявив В.БАЛОГА.

Стосовно ж проведення першого туру президентських виборів17 січня у “Єдиному Центрі” констатують, що вони відбулися згідно з визначеними чинним законодавством процедурами та за правилами демократичного суспільства, а виявлені порушення, переважно, були наслідком організаційних прорахунків і не мали критичного значення при встановленні здобутих кандидатами результатів.

З цього приводу В.БАЛОГА відзначив, що з обранням Президента Віктора ЮЩЕНКА за останні п’ять років це вже треті поспіль загальнодержавні вибори, які зарубіжні спостерігачі одностайно визнали законними, чесними та відкритими, а одержані результати – об’єктивними.

У “Єдиному Центрі” підкреслюють, що цей факт ще раз засвідчив існування реальної свободи і демократії в Україні та підтвердив необхідність зміцнення демократичної перспективи для нашої країни.

Водночас, важливість цього набуває гострої актуальності через загалом низьку підтримку виборцями представників демократичного табору, які не змогли об’єднати свої зусилля на підтримку одного з них. Через це зберігається ймовірність перемоги на президентських виборах кандидата з дуже виразними ознаками авторитарності, а суспільство поки не одержало від претендентів на найвищу державну посаду однозначних і переконливих запевнень у непорушності демократичних принципів, - наголошують у “Єдиному Центрі”.