Янукович зарахував прихильників Тігіпка до своїх однодумців

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що виборці, які у першому турі проголосували за Сергія ТІГІПКА, підтримають його у другому турі виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯКУНОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з активом Партії регіонів на Харківщині, де сьогодні перебуває з робочою поїздкою.

«Я ставлюся позитивно, що С.ТІГІПКО отримав, зокрема, на Харківщині, велику підтримку. Тому що С.ТІГІПКО - це достатньо молодий, прагматичний, здібний політик. І що люди його підтримали - це природно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зауважив, що програмні засади, з якими С.ТІГІПКО йшов на вибори Президента, майже не відрізняються від його президентської програми.

«Я упевнений: виборці, які голосували за С.ТІГІПКА, - це наші однодумці. І у другому турі вони будуть з нами», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як пояснив кандидат у президенти, українці не хочуть повертатися у минуле, а тому обиратимуть зміни на краще і майбутнє своєї країни, які пропонує саме він.

«Ми це повинні пояснити нашим виборцям. І упевнений - вони нас зрозуміють», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.