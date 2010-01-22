Голубченко: підстав для позачергових виборів мера Києва і Київради немає

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що на сьогодні немає законних підстав оголошувати позачергові вибори мера і Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи підняте 21 січня у Верховній Раді питання про доцільність проведення позачергових виборів столичної влади 30 травня ц.р. разом із загальноукраїнськими місцевими виборами.

“В Конституції записаний вичерпний перелік виборів незапланованих, тобто не чергових. Немає в цьому переліку бажання народних депутатів. Там записаний перелік – він вичерпний. Інших (підстав – УНІАН) не буває. На превеликий жаль, порушується закон і Конституція”, – сказав перший заступник голови КМДА.

За його словами, якщо рішення про проведення виборів у Києві буде ухвалено, воно буде незаконним. “Таке рішення неправомірне. Немає ситуації, яка б дозволила чисто по закону і Конституції оголосити позачергові вибори у Києві”, – наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також вважає, що поява таких ініціатив пов’язана з президентськими виборами. “Зараз підігрівається. З різних боків йде боротьба... В тому числі, це використовується для досягнення того, щоб притягнути до себе якось додатковий електорат”, – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність проведення позачергових виборів у місті Києві сьогодні заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів зловживань київської влади Кирило КУЛИКОВ.

«Всі ігри з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ повинні бути припинені. Необхідно ставити одне питання - проведення позачергових виборів у місті Києві», – сказав К.КУЛИКОВ.

У свою чергу заступник голови ВР України Микола ТОМЕНКО висловив думку, що ухвалення постанови за результатами роботи ТСК дасть змогу перейти до ухвалення рішення щодо призначення позачергових виборів Київської міської ради та мера Києва.

Віце-спікер підкреслив, що сподівається, що «завтра в сесійній залі знайдеться здоровий глузд і постанова ТСК буде проголосована».