Той, хто не визнає програшу на виборах, поставить на собі жирний хрест?
Балога думає, що Майдану не повторити
Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що політик, який за результатами другого туру виборів не буде обраний Президентом і не визнає свій програш, зробить помилку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це В.БАЛОГА заявив в інтерв’ю газеті “День”.
“Той кандидат, який поступиться на президентських виборах і після цього піде в суди і на майдани, сам собі поставить жирний хрест на політичній кар’єрі. Бо це ознака слабкості”, – вважає В.БАЛОГА.
На його переконання, повторити Майдан-2004 неможливо навіть за умови значного фінансування.
“Судова тяганина лише виснажить суспільство і владу, але ні до чого не призведе. Бо вся ця вакханалія ще більше поглибить апатію людей, ще більше ослабить країну, ще більше відкине нас назад у світових рейтингах. Президент, який у сумнівний спосіб видряпає собі перемогу, не потрібен ні в своїй країні, ні за її межами. Йому вдасться протриматися років два, не більше”, – сказав В.БАЛОГА.