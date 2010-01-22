Той, хто не визнає програшу на виборах, поставить на собі жирний хрест?

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що політик, який за результатами другого туру виборів не буде обраний Президентом і не визнає свій програш, зробить помилку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це В.БАЛОГА заявив в інтерв’ю газеті “День”.

“Той кандидат, який поступиться на президентських виборах і після цього піде в суди і на майдани, сам собі поставить жирний хрест на політичній кар’єрі. Бо це ознака слабкості”, – вважає В.БАЛОГА.

На його переконання, повторити Майдан-2004 неможливо навіть за умови значного фінансування.

“Судова тяганина лише виснажить суспільство і владу, але ні до чого не призведе. Бо вся ця вакханалія ще більше поглибить апатію людей, ще більше ослабить країну, ще більше відкине нас назад у світових рейтингах. Президент, який у сумнівний спосіб видряпає собі перемогу, не потрібен ні в своїй країні, ні за її межами. Йому вдасться протриматися років два, не більше”, – сказав В.БАЛОГА.