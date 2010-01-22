Колесніков каже, що за прозорість виборів відповідає «Пінкертон» Луценко

Народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ говорить, що команда кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА готова «до будь-яких несподіванок» після другого туру виборів.

Про це він сказав в інтерв`ю «Лівому берегу»,у відповідь на зауваження про те, що доля виборів Президента України, швидше за все, вирішуватиметься в судах, а в «судах ПР, на відміну від БЮТ, не сильна».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, «ми готові до будь-яких несподіванок. Але карти я вам зараз розкривати, звісно, не буду».

При цьому він відзначив, що в останні місяці у нього «було багато зустрічей в Нью-Йорку, Берліні – абсолютно всі світові політики говорять: якщо українські вибори будуть сфальсифіковані – відповідати за це чинній владі».

«Ось у 2007-му за прем`єрства В.ЯНУКОВИЧА і вибори демократично пройшли, і Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду за їх результатами стала. Якщо зараз якісь питання щодо прозорості кампанії виникнуть – адресуйте їх чинній владі: Президентові, прем`єр-міністрові, їх силовикам, зокрема цьому рівненському «Пінкертону» ЛУЦЕНКУ», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.