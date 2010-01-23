Організатори Національного екзіт-полу зрозуміли, де була помилка

Президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій ХМЕЛЬКО пояснює системну помилку Національного екзит-полу переформатуванням виборчих дільниць і відсутністю інформації про їх справжні розміри.

Як сказав він у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (23-29 січня), «нас підвело переформатування дільниць. Випадковий набір дільниць в областях добре працює, коли дільниці не дуже відрізняються одна від одної. У нас були старі дані про кількість виборців. Співробітники, які готували вибірку, використовували саме їх. І були упевнені, що дані співпадуть. Не співпали», - констатував соціолог.

За його словами, дослідників підвів підсумковий дисбаланс вибірки по різних регіонах України.

«Мабуть нас підвела певна самовпевненість і відсутність контролю, який ніколи не треба вважати зайвим. Таким чином, частка виборців, наприклад, Західного регіону від усіх, хто проголосував, у нашій вибірці виявилася на 1,7% більше. Там електорат ТИМОШЕНКО. Особливо постраждав Південний регіон, де частка вибірки від усіх, хто проголосував, мала бути 26,6%, а у нас лише 21%. А там, як відомо, вотчина ЯНУКОВИЧА», - відзначив В.ХМЕЛЬКО.

Він вважає, що організаторам і консультантам Національного екзит-полу необхідно визнати свою помилку.

«Насправді нам дійсно необхідно визнати помилку. Для нас це не політична боротьба, а можливість перевірити свою методику. Ми це зробили. І помилилися. Це неприємно, але в таких випадках виробники автомобілів відкликають свою продукцію і переробляють», - сказав В.ХМЕЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з остаточними даними Національної екзит-полу, Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 31,3% голосів виборців, Юлія ТІМОШЕНКО - 27,1%. Не підтримали жодного кандидата 2,8% виборців. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,3%.

За результатми опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій, за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 35,32% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО - 25,05%.

Після оприлюднення 17 січня результатів Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що дані більшості екзит-полів спотворено, оскільки вони є замовленими, і треба довіряти лише Національному екзит-полу.

Представники Партії регіонів, у свою чергу, оголосили Національний екзит-пол «купленим».

Організаторами Національного екзит-полу 2010 є Фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології і Центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова.