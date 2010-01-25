Тимошенко обіцяє проводити політику Ющенка краще, ніж Ющенко

Кандидат у Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, в разі перемоги на виборах, обіцяє продовжити реалізацію національної політики Віктора ЮЩЕНКА, а також виконувати обіцянки демократичних кандидатів у президенти, які не пройшли в другий тур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила на зустрічі з жителями міста Золотоноша Черкаської області.

«Я зроблю так, аби все, що вони пропонували вам, було втілено в життя. Я знаю, що частина з вас голосувала за В.ЮЩЕНКА, тому що ви вірили, що ця людина проводить політику на зміцнення нашої країни, на зміцнення суверенітету... Я цю політику проводитиму набагато сильніше, ніж вона проводилася в колишні роки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що вона не бачить свого життя без служіння Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що результати голосування на цих президентських виборах визначають історію розвитку України на десятки років, і наголосила, що вкрай небезпечне для країни зберігати колишню систему олігархічної влади і необхідно відкривати новий шлях розвитку країни.

У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО пригадала історичний факт об`єднання на короткий період УНР і ЗУНР в 1919 році.

Вона наголосила, що тоді зберегти об`єднання перешкодила недостатня воля політиків і відсутність консолідації.

«Я хочу, щоб, нарешті, цього разу – в 2010 році - вже закінчилася погана традиція, коли ми щоразу відстоюємо незалежність, а після цього через безпорадність, через розбрати, через відсутність єдності, відповідальності, через політичні амбіції окремих чиновників і політиків просто втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила надію, що 2010 рік стане саме тією «точкою неповернення», і «точкою відліку» для нового шляху демократичного розвитку країни.