Луценко нагадав, що в кіно з першої спроби дільничного не вбили

Перший заступник міністра, в.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що Партія регіонів здійснить спробу оскаржити сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів про його призначення.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Я прогнозую, що Партія регіонів з сьогоднішнього або завтрашнього дня приступить до спроб зупинити таке рішення для того, щоб далі продовжувати замислювані ними фальсифікації у другому турі виборів. Очевидно, їм треба усунути міністра, який на це ніколи не погодиться… І мати «кишенькового», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав фільм «Холодне літо 53-го», коли для захоплення села банді необхідно було вбити міліціонера. «На жаль, “регіонали” погано дивляться кіно. Там з першої спроби дільничного вбити не змогли», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.